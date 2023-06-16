Brent petrolün varil fiyatı 75,88 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 75,88 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 75,88 dolar

Dün 75,97 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,67 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,28 artışla 75,88 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,77 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki artışta, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de enerji talebinin arttığı yönündeki verilerin yarattığı iyimserlik ortamı ve diğer para birimlerine karşı zayıflayan dolar endeksi etkili oldu.

Çin'in petrol rafineri üretimi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 artış göstererek rekor seviyeye çıktı. Ülkede petrol talebinin yılın ikinci yarısında da artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) ise çarşamba günü politika faizini sabit tuttuğunu açıklamıştı. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD'de ekonomik toparlanmanın petrol talebini yükselteceği umudu fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.

Amerikan dolarının diğer para birimleri karşısındaki değerini ölçen ABD dolar endeksi, günün erken saatlerinde yüzde 0,02 düşüşle 101,7'ye geriledi. Zayıf doların, diğer para birimleri sahipleri için petrolü daha ucuz hale getirerek talebi artırabileceği tahmin ediliyor.

Ayrıca, OPEC+ ülkelerinin ham petrol üretimlerinde kesintiye gitmelerinin fiyatlar üzerindeki olumlu etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 75,92 ile 76,33 dolar aralığının direnç, 75,51 ile 75,10 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.(AA)

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