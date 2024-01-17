Brent petrolün varil fiyatı 77,75 dolar

Uluslararası piyasalarda dün 80 dolara dayanan Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,29 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.30 itibarıyla 77,64 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,81 dolardan, Ural petrolü de 62,15 dolardan fiyatlandı.

Çin'den gelen verilerin karışık sinyaller vermesi fiyatlarda düşüşe neden oldu. Dünyanın ikinci en büyük petrol tüketicisi Çin'de açıklanan veriler ülke ekonomisiden yüzde 5,2 büyüse de beklendilerin altında kaldı.

Bu durum petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskılayan birinci unsur olarak kayıtlara geçti. Diğeri ise dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması oldu.

Orta Doğu'da artan gerginlik de fiyatlar üzerinde baskı kurmaya devam ediyor. Kızıldeniz'deki gerginlik küresel tedarik zincirindeki krizin enerji sevkiyatını olumsuz etkileyeceği endişeler fiyatlarda düşüşe nede oldu.