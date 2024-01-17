Brent petrolün varil fiyatı 77,75 dolar

Kaynak: AA
Brent petrolün varil fiyatı 77,75 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ​​​77,75 dolardan işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda dün 80 dolara dayanan Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,29 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.30 itibarıyla 77,64 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,81 dolardan, Ural petrolü de 62,15 dolardan fiyatlandı.

Çin'den gelen verilerin karışık sinyaller vermesi fiyatlarda düşüşe neden oldu. Dünyanın ikinci en büyük petrol tüketicisi Çin'de açıklanan veriler ülke ekonomisiden yüzde 5,2 büyüse de beklendilerin altında kaldı.

Bu durum petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskılayan birinci unsur olarak kayıtlara geçti. Diğeri ise dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması oldu.

Orta Doğu'da artan gerginlik de fiyatlar üzerinde baskı kurmaya devam ediyor. Kızıldeniz'deki gerginlik küresel tedarik zincirindeki krizin enerji sevkiyatını olumsuz etkileyeceği endişeler fiyatlarda düşüşe nede oldu.

Son Haberler
Şahan Gökbakar AKP’lilerin İETT ‘kumpası’yla dalga geçti Gündem
Şahan Gökbakar AKP’lilerin İETT ‘kumpası’yla dalga geçti
Uzaylılar mı insanlar mı? Bütün dünyayı ikiye bölen görüntüler Dünya
Uzaylılar mı insanlar mı? Bütün dünyayı ikiye bölen görüntüler
Trabzonspor'da sürpriz gelişme. Başkanlığı bırakacağını açıkladı Spor
Trabzonspor'da sürpriz gelişme. Başkanlığı bırakacağını açıkladı
Canan Karatay'ı sevindiren haber. Kabusu olmuştu Gündem
Canan Karatay'ı sevindiren haber. Kabusu olmuştu
Yılmaz Özdil Seçil Erzan olayında kimin suçlu olduğunu açıkladı. Hakim bile işin içinden çıkamıyor iş çözüldü Gündem
Yılmaz Özdil Seçil Erzan olayında kimin suçlu olduğunu açıkladı. Hakim bile işin içinden çıkamıyor iş çözüldü
Öksürüğü durduruyor ve balgamı attırıyor. Bu ot başka ot Şifalı Bitkiler
Öksürüğü durduruyor ve balgamı attırıyor. Bu ot başka ot