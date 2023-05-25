Brent petrolün varil fiyatı 78,11 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 78,11 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 78,11 dolar

Dün 78,66 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,36 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 78,11 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısıtlı düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de borç limiti krizine ilişkin belirsizlikler etkili oldu.

Beyaz Saray ile Cumhuriyetçi temsilciler borç limiti müzakereleri için dün yeniden bir araya gelirken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy düzenlediği basın toplantısında, harcamalar konusundaki anlaşmazlıklara işaret etti.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki düşüş ise ülkede talebin yüksek seyrettiği algısına sebep olarak fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlayan bir unsur oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 12,5 milyon varil azalarak 455 milyon 200 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 6 milyon 700 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1 milyon 600 bin varil düşüşle 358 milyon varil oldu. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 2 milyon 100 bin varil azaldı ve 216 milyon 300 bin varile geriledi.

Öte yandan, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman'ın petrolde satış pozisyonu açanları uyarması ve "dikkatli olmalarına" yönelik açıklamaları piyasalarda arz endişelerini artırarak fiyatları desteklemeyi sürdürüyor.

Uzmanlar, OPEC+ grubunun 4 Haziran'da yapılacak toplantısında fiyatları desteklemek için ek kesintilere gidebileceğini tahmin ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 78,28 ile 78,43 dolar aralığının direnç, 78,06 ile 77,99 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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