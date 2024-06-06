Brent petrolün varil fiyatı 78,75 dolar

Önceki gün 78,66 dolara kadar çıkan Brent petrol varil fiyatı, gün sonunda 78,41 dolar olarak kaydedildi. Brent petrol varil fiyatı, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla yüzde 0,43 artışla 78,75 dolara ulaştı. Aynı anlarda, Batı Teksas tipi (WTI) ham petrolün varili 74,47 dolardan işlem gördü.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl içinde faiz indirimine gitme olasılığının güçlenmesiyle petrol fiyatlarında yükseliş yaşandı. Düşük faizlerin ekonomik aktiviteyi canlandırması ve petrol talebini artırması bekleniyor.

Analistlere göre, ABD'de dün yayımlanan iş gücü piyasası verileri, ülkede ekonomik yavaşlamaya işaret ediyor ve Fed'in bu yıl faiz indirimine gitme olasılığını artırıyor.

Fed'in eylül ayında faiz indirimine gitme olasılığı yüzde 79, kasım ayında ise yüzde 82 olarak değerlendirilirken, ilk faiz indiriminden sonra aralık ayında ikinci bir indirim yapma ihtimali yüzde 86 olarak görülüyor.

Piyasa katılımcıları, Fed yetkililerinin açıklamaları ve yarın ABD'de açıklanacak olan istihdam raporu verilerinin, Fed'in politika yol haritasına dair ipuçları sunacağını öngörüyor.

ZAYIF DOLARIN PETROL TALEBİNİ ARTIRMASI BEKLENİYOR

ABD dolar endeksinin düşüş eğilimi, petrol fiyatlarının yükselmesine katkı sağlıyor. Zayıf doların, döviz kullanan ülkeler için petrolü daha uygun fiyatlı hale getirerek talebi artırması öngörülüyor.

Diğer yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçtiğimiz hafta yaklaşık 1,2 milyon varil arttığını duyurdu. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2,1 milyon varil azalacağı yönündeydi. Beklentilerin tersine, stok artışı ABD'de petrol talebinin düşüşe geçtiğine ve fiyatların yükselişinin sınırlı kalacağına işaret ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 79,56 ile 80,46 dolar arasındaki direnç bölgesi ve 76,60 ile 76,02 dolar arasındaki destek bölgesi takip edilebilir olarak belirtiliyor.