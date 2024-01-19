Brent petrolün varil fiyatı 79,03 dolar

Petrol fiyatları, küresel petrol arzı ve talebi hakkındaki tahminler ve Kızıldeniz’deki artan gerginlik nedeniyle dalgalanıyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), dün yayınladığı raporda, bu yıl küresel petrol arzının günlük yaklaşık 1,5 milyon varil artarak 103,5 milyon varile ulaşacağını öngördü. Ayrıca, küresel petrol talebinin de bu yıl geçen yıla göre günlük yaklaşık 1,2 milyon varil artarak 103 milyon varile çıkacağı tahmin edildi.

Bu tahminler, piyasalarda arz fazlası endişeleri yaratarak fiyatları aşağı çekti. Ayrıca, dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD’nin talep görünümündeki belirsizlikler de fiyatları etkiledi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), dün yayınladığı resmi stok verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 2,5 milyon varil azaldı. Ancak, benzin stokları yaklaşık 3,1 milyon varil arttı.

Ham petrol stoklarındaki düşüşe rağmen, benzin stoklarının artması, dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD’deki talep görünümünde belirsizliğe neden oldu. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek dönemde atacağı para politikası adımlarına ilişkin belirsizlik de talep görünümünü olumsuz etkiledi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, dün yaptığı açıklamada, enflasyonun Banka’nın yüzde 2 hedefine doğru düştüğüne dair daha fazla kanıt görmek istediğini ve üçüncü çeyreğe kadar faiz oranlarının düşürülmesini beklemediğini belirtti. Bostic, enflasyonun beklediğinden daha hızlı yavaşladığına dair ikna edici kanıtlar olursa, temmuzdan önce faiz indirimlerine başlamaya açık olduğunu ifade etti.

Kızıldeniz’deki hareketlilik, petrol fiyatlarını yukarı çekmeye devam ediyor. İsrail-Filistin çatışması nedeniyle Orta Doğu’da artan gerginlik de fiyatları etkiliyor. Dün gece, Yemen’deki İran destekli Husiler, Aden Körfezi’nde ABD’ye ait bir gemiyi seyir füzeleriyle hedef aldıklarını ve “tam isabet” vurduklarını açıkladılar.

Kızıldeniz’deki gerginlik, küresel tedarik zincirinde kriz endişeleri yaratıyor ve petrol fiyatlarını yukarı çekiyor. Brent petrolde teknik olarak 79,83 ile 81,80 dolar aralığının direnç, 77,86 ile 75,89 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.