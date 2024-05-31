Brent petrolün varil fiyatı 82 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda dün 83,77 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,88 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrol haftanın son işlem gününde bir 82 dolar üzerine çıktı bir 82 dolar altına indi. Brent petrol saat 11.50 itibarıyla 82,04 dolardan fiyatlandı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise 77,98 dolardan işlem gördü. Ural Petrolün varili ise 73,94 oldu.

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi Amerika'da talebe ilişkin endişeler fiyatları üzerinde etki oluşturdu.

Faizlerin uzun süre yüksek seviyelerde kalması, petrol talebini olumsuz etkileyeceği yönündeki öngürüler fiyatları baskı yapıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, geçen hafta ticari ham petrol stoklarının yaklaşık 4 milyon 200 bin varil azaldığını açıkladı. Bu beklendi 1 milyon 600 bin varil azalacağı yönündeydi. Bu durum da fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturacağı öngörülüyor.

Piyasalarda gözler ise Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC+ grubunun 2 Haziran'da yapacağı toplantıya odaklandı.Toplantıda üye ülkelerin gönüllü olarak yaptığı 2,2 milyon tonluk kısıntının devam edip, etmeyeceği kararlaştırılacak. Bu toplantıya iki gün kaldı. Karar öncesi petrol fiyatları baskılanıyor.

Brent petrolde teknik olarak 83,16 ile 85,13 dolar aralığının direnç, 81,19 ile 79,22 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.