Brent petrolün varil fiyatı 82,39 dolar

Kaynak: AA
Brent petrolün varil fiyatı 82,39 dolar

Brent petrolün varil fiyatı yükseliyor. Küresel piyasalarda 82,39 dolardan işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda dün 82,36 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,92 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 10.49 itibarıyla 82,39 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,52 dolardan alıcı buldu.Ural petrolün varil fiyatı ise 71,70 dolardan işlem gördü.

Dünyada en çok petrol tüketen Amerika'da talebin artması ilgili veriler nedeniyle petrol fiyatları artış gösteriyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2 milyon 428 bin varil azaldığını öngördü. Piyasa beklentisi ise stokların 1 milyon 750 bin varil azalacağı yönündeydi.

Amerika'daki talebin arttığına dair işaretler fiyatları yukarı yönlü destekliyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak.

Yaz aylarında seyahatlerin artması da küresel talebi körükleyeceğine dair beklenti fiyatları yükseltiyor.

Brent petrolde teknik olarak 82,99 ile 83,62 dolar aralığının direnç, 81,28 ile 80,11 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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