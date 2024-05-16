Brent petrolün varil fiyatı 83,08 dolar

Uluslararası piyasalarda dün 83,07 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,75 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 11.30 sıralarında 83,08 dolardan fiyatlandı. Aynı saatlerde Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,84 dolardan alıcı buldu.Ural Petrolün varil fiyatı ise 71,23 dolar oldu.

Amerika'da petrole olan talebin yükselmesiyle birlikte fiyatlarda yukarı yönlü baskılandı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi rakamlarına göre, geçen hafta benzin stokunun 200 bin varil azalarak 227 milyon 800 bin varil seviyesine geriledi. Bu dönemde ABD'nin ticari ham petrol stokları da yaklaşık 2 milyon 500 bin varillik azalış görüldü. Böylece toplam stok 457 milyon varile geriledi.

Hem ham petrol hem de benzin stoklarındaki beklentinin üzerindeki düşüş talebin arttığına işaret ederken, fiyatlar yükarı yönlü baskınlandı.

Kanada'daki orman yangınlarının ülkenin önemli petrol üretim noktalarına yaklaştıkça arz kesintilerine neden olabileceği endişesi fiyatları yükseltiyor.

Brent petrolde teknik olarak 84,36 ile 85,65 dolar aralığının direnç, 81,63 ile 80,34 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.