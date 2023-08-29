Brent petrolün varil fiyatı 83,67 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83,67 dolardan işlem görüyor.

KAYNAK: AA
Brent petrolün varil fiyatı 83,67 dolar

Dün 85,23 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,87 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,24 azalışla 83,67 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,85 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkeleri ABD ve Çin'de bu hafta beklenen yoğun veri akışı öncesinde yatırımcıların temkinli tavrı etkili oldu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışlarının sonuna gelmiş olabileceğine ilişkin beklenti güçlenirken, ülkede bugünden itibaren yoğunlaşacak iş gücü piyasasına yönelik veri akışının para piyasalarını etkilemesi bekleniyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın cuma günkü açıklamaları piyasalarda "ne şahin, ne güvercin" şeklinde yorumlanırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 20 Eylül'deki toplantıda yüzde 82 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı tahmin ediliyor.

Çin'de ise bu hafta açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri öncesi yatırımcıların temkinli tavrı, alımları azaltırken fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

Öte yandan, ABD'nin Florida eyaletine doğru ilerleyen Idalia Fırtınası'nın elektrik kesintilerine neden olma ve körfez bölgesindeki petrol rafinelerinin üretimini olumsuz etkileme ihtimali piyasalarda arz endişelerine yol açarak fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Dün ABD Başkanı Joe Biden, yaklaşan Idalia Fırtınası'nın muhtemel etkileri dolayısıyla Florida eyaleti için olağanüstü hal ilan edilmesi kararını onayladı. Idalia Fırtınası'nın yarın erken saatlerde Florida kıyılarına ulaşacağı tahmin ediliyor.

Brent petrolde teknik olarak 84,01 ile 84,36 dolar aralığının direnç, 83,66 ile 83,31 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Öne Çıkanlar
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Fenerbahçe'nin yıldızı İtalya'ya gidiyor Spor
Fenerbahçe'nin yıldızı İtalya'ya gidiyor
Kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiriyor! 3 gün sonra zorunlu olacak Güncel
Kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiriyor! 3 gün sonra zorunlu olacak
Uykusuzluk kazayı getirdi; 2'si çocuk 4 yaralı Güncel
Uykusuzluk kazayı getirdi; 2'si çocuk 4 yaralı
Taksim’in ortasında müşteriye meydan dayağı. İstiklal Cadde'si ayağa kalktı Güncel
Taksim’in ortasında müşteriye meydan dayağı. İstiklal Cadde'si ayağa kalktı
Kars’ta 16 uyuşturucu taciri tutuklandı Güncel
Kars’ta 16 uyuşturucu taciri tutuklandı
Ümit Özdağ’dan yandaş gazeteciye terör örgütü yanıtı Güncel
Ümit Özdağ’dan yandaş gazeteciye terör örgütü yanıtı
İskenderun'daki anıt meydanı göle döndü. Denizden sürüklenen balıklar meydanda yaşamaya devam ediyor Yaşam
İskenderun'daki anıt meydanı göle döndü. Denizden sürüklenen balıklar meydanda yaşamaya devam ediyor