Brent petrolün varil fiyatı 84 doların altına geriledi

Kaynak: AA
Brent petrolün varil fiyatı 84 doların altına geriledi

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83,26 dolardan işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda dün 84,72 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,43 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 10.29 itibarıyla 83,26 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,05 dolardan alıcı buldu.Ural petrolün varil fiyatı ise 73,01 dolardan fiyatlandı.

ABD'de faiz oranlarına ilişkin belirsizlik ve enflasyondaki dalgalanmaların etkisiyle petrol 84 doların altına doğru hareketlendi.

Fed'in dün yayınladığı Bej Kitap raporu, ülkede genel ekonomik görünümün kısmen kötüleştiğini gözler önüne serdi.

Bunun yanında ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması da petrol fiyatlarının düşüşünde etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 6 milyon 490 bin varil azalabileceği yönünde görüş bildirdi. Stoklardaki düşüş öngörüsü ise talebin arttığına işaret etmesi fiyatları yukarı yönlü destekledi.

Piyasa oyuncuları dünyanın en büyük petrol üreticilerinden oluşan OPEC+ grubunun 2 Haziran'da yapacağı toplantıyı bekliyor.

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