Brent petrolün varil fiyatı 84,43 dolar

Uluslararası piyasalarda cuma günü 81,79 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,33 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 10.38 itibarıyla 84,43 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,77 dolardan alıcı buldu. Ural petrolün varil fiyatı ise 79,48 dolar oldu.

Amerikan Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde atacağı adımlarla ilişkin belirsizlikler petrol fiyatları üzerinde etkili oluyor. ABD'de faizlerin bir dönem daha yüksek seyredeceğine yönelik tahminler piyasa oyuncuların petrol talebini olumsuz etkiliyor.

Bu da fiyatların üzerine aşağı yönlü baskı yapıyor. Fed Eylül'de faiz indirme ihtimali yzüzde 72, Kasım ayında ise yüzde 91 fiyatlanıyor. Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler arzı kesebileceği yönündeki endişeler de petrol fiyatlarını artırma etkisi yapıyor.

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Lübnan'ın başkentindeki sempozyumda savaşı durduracak ve direnişin taleplerini karşılayacak tüm girişimlere açık olduklarını yinelemesine rağmen bölgede devam eden karışıklıklar, petrol fiyatlarının düşüşünü kısıtlıyor.