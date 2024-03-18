Brent petrolün varil fiyatı 85,69 dolar

Kaynak: AA
Brent petrolün varil fiyatı 85,69 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ​​​85,69 dolardan işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda Cuma günü 85,55 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,34 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.20 itibarıyla 85,86 dolardan fiyatlandı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,09 dolardan işlem gördü. Ural Petrolün varil fiyatı ise 76,62 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, jeopolitik gerilimler ve arz endişeleri etkili oldu. O jeopolitik gelişmelerden ilki Ukrayna'nın Rusya'nın petrol rafinerilerine yönelik saldırılar oldu. Bu durum Asya ve Avrupa'nın bazı bölgelerine yakıt tedarikinde kesintiye uğratabileceği endişelerine neden oldu.

Rusya Savunma Bakanlığı dün, başta Moskova olmak üzere Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) ve roketlerle saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu Rusya toplam 35 İHA'nın imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

İsrail-Filistin çatışması nedeniyle Orta Doğu'da artan gerginlik fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 85,79 ile 86,22 dolar aralığının direnç, 85,36 ile 84,93 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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