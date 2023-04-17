Brent petrolün varil fiyatı 86,25 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 86,25 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 86,25 dolar

Cuma günü 86,87 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 86,31 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,07 düşüşle 86,25 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,39 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi düşüşte, ABD ekonomisine ilişkin resesyon ve petrol talebi endişeleri etkili oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri yıl sonunda hafif resesyon tahmin ederken, ekonomik büyümedeki yavaşlamanın petrol talebindeki toparlanmayı sınırlayacağı endişeleri piyasalarda zemin kazanıyor.

Fed Başkanı Chris Waller cuma günü yaptığı açıklamada, Fed'in mevcut verilere dayanarak enflasyonu düşürmede fazla ilerleme kaydetmediğini ancak Merkez Bankasının işinin henüz bitmediğini söyledi.

ABD dolarının diğer para birimlerine karşı güçlenmesi de fiyat düşüşünü etkiledi. ABD dolar endeksi, bugün yüzde 0,08 artışla 101,32'ye yükseldi.

Bu hafta Çin'den gelmesi beklenen olumlu ekonomik veriler ise düşüşü kısıtlıyor.

Çin'in yarın açıklanacak ilk çeyrek gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) verilerinin, Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasıyla ekonomik toparlanmanın hız kazandığına ilişkin sonuçlar ortaya koyması bekleniyor.

Mart ayında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yüzde 5'lik yıllık büyüme hedefi belirledi. Bu haftaki GSYİH rakamları, ülke ekonomisinin bu amaca ulaşıp ulaşamayacağının erken bir göstergesi olacak.

Çin Halk Bankasının faiz kararı, sanayi üretimi ve perakende satışlara ilişkin veriler de bu hafta açıklanacak.

Bu haftaki verilerin, Çin'deki toparlanmanın petrol talebini bu yıl rekor seviyelere çıkaracağı yönündeki beklentileri büyük ölçüde etkilemesi bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 86,38 ile 86,60 dolar aralığının direnç, 86,16 ile 85,94 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

(Kaynak: AA)

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