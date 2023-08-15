Brent petrolün varil fiyatı 86,52 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 86,52 dolardan işlem görüyor.

KAYNAK: AA
Brent petrolün varil fiyatı 86,52 dolar

Dünü 86,21 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.43 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,36 artarak 86,52 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,91 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'den gelen ekonomik veriler ve doların değer kaybetmesi etkili oldu.

Çin'in faiz indirme kararı ülke ekonomisinin büyüme ivmesinde toparlanma yakalayabileceği beklentilerini güçlendirerek petrol fiyatlarını destekledi. Çin, bazı finansal kuruluşlara sağladığı finansal kredilerde 15 baz puan indirim yaptı. Ülkede petrol talebi yaz aylarında yüksek seyrediyor. Temmuzda ülkenin rafineri üretimi geçen yıla göre yüzde 17,4 artış gösterdi.

Bölgedeki 2. büyük ekonomi olan Japonya'da nisan-haziran döneminde ekonominin beklenenden daha hızlı büyüdüğünü gösteren veriler de fiyatları destekledi.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getiriyor. Bu durum alımların artmasına ve fiyatların yükselmesine neden oluyor. ABD dolar endeksi bugün saat 09.43 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,11 düşüşle 102,945 oldu.

Brent petrolde teknik olarak 86,56 ile 86,61 dolar aralığının direnç, 86,22 ile 86,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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