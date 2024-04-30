Brent petrolün varil fiyatı 87,02 dolar

Kaynak: AA
Brent petrolün varil fiyatı 87,02 dolar
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 87,02 dolardan işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda dün 88,22 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 87,2 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.17 itibarıyla 87,02 dolardan işlem gördü. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,44 dolardan alıcı buldu.Ural Petrolü ise 81,28 dolardan fiyatlandı.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerinin arz etkilerinin hafifletmesi etken olarak ön plana çıktı.

26 Nisan'da Hamas'a sunulan esir tatakası anlaşması teklifini görüşmek üzere bir heyetin Kahire'ye gittiği aktarılmıştı. Şimdi Hamas'ın yazılı olarak vereceği yanıt bekleniyor.

Orta Doğu'da ateşkes sağlanması ihtimali, arz endişelerini azalttığı yönündeki görüşler üzerine petrol fiyatları aşağı yönlü hareket etmeye başladı.

Faizlerin uzun süreli yüksek seviyelerde tutulmasının petrol talebi görünümünde risk yaratacağı görüşü ön plana çıkıkartırken, Brent petrolde teknik olarak 88,04 ile 89,3 dolar aralığının direnç olduğu belirtiliyor. Brent petrolün 86,78 ile 85,52 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği kaydediliyor.

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