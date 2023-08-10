Brent petrolün varil fiyatı 87,81 dolar

Dün günü 87,55 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.13 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 87,81 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 84,66 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi artışta OPEC+ kesintileri ile küresel petrol arzında düşüş beklentisi ve Çin'de ekonominin hareketlendirilmesi için teşvik ve desteklerin devam edeceği haberleri etkili oldu.

Petrol piyasaları küresel arz daralmasına odaklandı. Suudi Arabistan ve Rusya'daki üretim kesintilerinin etkisinin hissedilmeye başlanmasıyla yılın ikinci yarısında ham petrol arzının önemli ölçüde azalacağı öngörülüyor. Üretim kesintilerinin yol açtığı arz endişeleri fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Öte yandan, ABD'de petrol talebinin düştüğüne ilişkin veriler fiyatların artışını kısıtlıyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 5 milyon 900 bin varil artarak 445 milyon 600 bin varil olduğunu açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 4 milyon varil artacağı yönündeydi.

Brent petrolde teknik olarak 88,04 ile 88,28 dolar aralığının direnç, 87,32 ile 87,20 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.