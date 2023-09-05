Brent petrolün varil fiyatı 88,75 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 88,75 dolardan işlem görüyor.

KAYNAK: AA
Brent petrolün varil fiyatı 88,75 dolar

Dün 89 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,28 düşüşle 88,75 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,78 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları geçen hafta, Suudi Arabistan ve Rusya'nın arz kesintilerine ekimde de devam edeceğini açıklamalarının ardından yılın en yüksek seviyelerine çıktı. Yüksek fiyatlardan faydalanmak isteyen yatırımcıların kar amaçlı satışları haftanın ikinci gününde petrol fiyatlarının düşüşünde etkili oldu.

Suudi Arabistan temmuzda başladığı günlük 1 milyon varil kesinti uygulamasının süresini eylül ayını kapsayacak şekilde uzatmıştı. Rusya tarafında ise OPEC+ grubu ile yapılan arz kesintisi anlaşmasına ilişkin detayların hafta içi açıklanması bekleniyor.

Uzmanlar, Rusya ve OPEC+ ülkelerinin üretimlerini daha da düşürmelerinin piyasalar üzerindeki etkisini yakından takip ediyor.

ABD doları, bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) konuşmacılarının açıklamaları öncesinde üç ayın en yüksek seviyelerine doğru ilerliyor. Petrol fiyatlarının düşüşünde diğer para birimleri karşısında ABD dolarının güçlenmesi de etkili oldu. Dolar endeksi saat 09.11 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 0,18 artarak 104,237 oldu. Güçlü doların, döviz kullananlar için petrolü daha pahalı hale getirerek talebi düşürmesi bekleniyor.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de iş gücü piyasasına ilişkin verilerin Fed'in yılın geri kalanında faiz artırımına gitmeyeceği yönündeki öngörüleri güçlendirmesi fiyatların düşüşünü kısıtladı.

Brent petrolde teknik olarak 89,01 ile 89,06 dolar aralığının direnç, 88,69 ile 88,58 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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