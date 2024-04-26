Brent petrolün varil fiyatı 89,47 dolar

Uluslararası piyasalarda dün 89,29 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 89,01 dolar seviyesinde kapadı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat11.00 itibarıyla 89,47 dolardan fiyatlandı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 83,94 dolardan alıcı buldu. Ural Petrolünün fiyatı ise 80,34 dolardan kayıtlara geçti.

Petrol fiyatlarındaki artış ivmesinin, ABD'den gelen güçlü talep verileri ve Orta Doğu'da gelişmeler nedeniyle yukarı yönlü devam ettiği belirtiliyor.

Amerika Enerji Enformasyon İdaresi'nin geçen hafta ticari ham petrol stoklarının 6 milyon 400 bin varil azaldığın açıklaması, piyasadaki beklentilerin değişmesine neden oldu. Bu durum dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde fiyatların yukarıya doğru hareket etmesine neden oldu.

Bunun yanında Kızıldeniz ve Ortadoğu'daki jeopolitik gelişmeler, petrol arzına baskı yapması nedeniyle fiyatları yukarı yönlü etkiliyor.

Brent petrolde teknik olarak 89,94 ile 90,60 dolar aralığının direnç, 87,97 ile 86,66 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.