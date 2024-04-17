Brent petrolün varil fiyatı 89,79 dolar

Uluslararası piyasalarda dün 90,84 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 90,02 dolar seviyesinde tamamladı. Brent Petrol yeni güne 90 doların altında başladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.20 itibarıyla 89,79 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,08 dolardan işlem gördü. Ural Petrolü ise 82,69 dolardan fiyatlandı.

Petrol fiyatlarının düşüşünde, ABD'deki ticari ham petrol stoklarındaki artış öngörüsünün ülkede talebin zayıf seyrettiği algısını güçlendirmesi etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4 milyon 90 bin varil artacağını öngördü. Bu rakam bir önceki hafta 3 milyon 34 bin varil seviyesindeydi. Fed'in faiz kararına ilişkin belirsizlikler de petrol fiyatlarının düşüşüne neden oldu.

Öte yandan, Orta Doğu'da durulmayan suların tedarik kesintilerine sebep olacağı düşüncesi arz endişelerini artırarak fiyatların düşüşünü sınırlamaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 90,77 ile 91,52 dolar aralığının direnç, 89,34 ile 88,66 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.