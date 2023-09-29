Brent petrolün varil fiyatı 93,03 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 93,03 dolardan işlem görüyor.

KAYNAK: AA
Brent petrolün varil fiyatı 93,03 dolar

Dün 95,35 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 93,10 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.12 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,08 azalışla 93,03 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 91,69 dolardan alıcı buldu.

Küresel petrol arzı endişeleriyle dün yılın en yüksek seviyesine çıkan petrol fiyatları, yatırımcıların kar amaçlı satışları ve Suudi Arabistan'ın üretim kesintilerini azaltabileceğine ilişkin haber akışıyla geriledi.

Fiyatlar yeni güne yatay seyirle başlarken, arz talep dengesinde açığın giderek artacağı endişeleri fiyatların seyrinde etkili olmayı sürdürüyor.

Uzmanlar, petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi durumunda, arz tarafında Suudi Arabistan başta olmak üzere OPEC+ grubunun üretim kesintilerini planlanandan daha erken hafifletmeye başlayabileceği beklentisinin oluşabileceğine işaret ediyor.

Talep tarafında ise dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de olumlu ekonomik veriler ve bir haftalık sonbahar festivali tatilinin, yakıt talebini artıracağı öngörülüyor.

Brent petrolde teknik olarak 93,19 ile 93,45 dolar aralığının direnç, 92,93 ile 92,67 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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