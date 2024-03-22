Brent petrolün varil fiyatında gerileme

Uluslararası piyasalarda 86,63 dolara yükselen varil fiyatı günü 85,78 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 11.20 itibarıyla 85,47 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,72 dolardan alıcı buldu.Ural Petrolün fiyatı ise 77.00 dolar oldu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşe arz endişeleri ve doların yeniden değer kazanması etkili oldu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, resmi temaslarda bulunmak üzere bulunduğu Suudi Arabistan'da Al Hadath televizyon kanalına konuştu. Blinken, Gazze'de ateşkese ilişkin yürütülen müzakerelerin olumlu ilerliyor ve "anlaşmanın mümkün olduğu" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Ateşkesin sağlanmasıyla İran destekli Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarından kaynaklanan tedarik kesintisi endişelerinin ortadan kalkacağı beklentisi, petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskılıyor.

Brent petrolde teknik olarak 85,51 ile 86,05 dolar aralığının direnç, 84,97 ile 84,43 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.