Brent petrolün varili 76,10 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 76,10 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 76,10 dolar

Uluslararası piyasalarda dün 78,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,26 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.07 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 76,10 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,82 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısıtlı düşüşte, bir sonraki OPEC+ toplantısı öncesinde Rusya ve Suudi Arabistan'dan gelen çelişkili mesajlar ve güçlenen dolar etkili oldu.

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, perşembe günü yaptığı açıklamada, OPEC+ grubunun bir sonraki toplantısında yeni bir petrol üretim kesintisi kararına gitmesinin pek muhtemel olmadığını söyledi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı'ndan "dikkatli olun" uyarısı

Novak, petrol fiyatlarının varil başına 80 doların biraz üzerinde olacağını ve talebin yaz aylarında artmayı sürdüreceğini tahmin ettiğini belirterek, görevlerinin fiyatları şişirmek değil hem üretici hem de tüketicinin çıkarlarını sağlamak olduğunu vurguladı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman ise hafta başında petrolde satış pozisyonu açanlara "dikkatli olmaları" uyarısında bulunmuştu.

Söz konusu açıklamalar piyasa oyuncuları tarafından OPEC+ grubunun 4 Haziran'da yapılacak toplantısında fiyatları desteklemek için ek kesintilere gidebileceği tahminlerini artırarak hafta boyunca fiyatları desteklemişti.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki yükseliş ise dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getiriyor. Bu durum alımların azalmasına ve fiyatların düşmesine yol açıyor.

Öte yandan, ABD'de borç limiti krizine ilişkin gelişmeler, yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile borç limiti üzerine birkaç verimli görüşme gerçekleştirdiklerini anımsatarak, müzakerecilerin de görüşmelere devam ettiğini ve ilerleme kaydedildiğini aktardı.

Brent petrolde teknik olarak 76,32 ile 76,49 dolar aralığının direnç, 75,97 ile 75,79 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Öne Çıkanlar
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Bu ünlüyü tanıdınız mı? Güncel
Bu ünlüyü tanıdınız mı?
Borsa güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı
İflas sonrası First Republik Bank'tan kötü haber. Bin kişi işten çıkarılıyor Dünya
İflas sonrası First Republik Bank'tan kötü haber. Bin kişi işten çıkarılıyor
Filenin Efeleri sahaya iniyor Spor
Filenin Efeleri sahaya iniyor
Tanju Okan'ın aşık olup kavuşamadığı kadın kimdi? Kadınım şarkısının nasıl ortaya çıktığını açıkladı Magazin
Tanju Okan'ın aşık olup kavuşamadığı kadın kimdi? Kadınım şarkısının nasıl ortaya çıktığını açıkladı
Suriyelilerin Kuran Kursu'nda İngiliz ve İtalyan yetkili. Türkiye Taliban mı yapılıyor Güncel
Suriyelilerin Kuran Kursu'nda İngiliz ve İtalyan yetkili. Türkiye Taliban mı yapılıyor
Güvenlikçi müşterileri tabancayla vurdu Güncel
Güvenlikçi müşterileri tabancayla vurdu