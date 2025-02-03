Brent petrolün varili 76,28 dolardan işlem görüyor (3 Şubat 2025)

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda bugün 76,28 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 76,37 dolara kadar yükselen Brent petrol, günü 76,30 dolarda tamamladı. Bugün saat 09.17 itibarıyla, Brent petrolün fiyatı kapanışa göre yüzde 0,02 azalarak 76,28 dolara geriledi. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise 73,38 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatlarındaki bu değişiklikler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'e ek gümrük vergileri getirmesiyle ilgili endişelerin etkisiyle şekilleniyor. Trump'ın kararına göre, Kanada'dan gelen enerji ürünlerine yüzde 10, Çin'den ithal tüm ürünlere yüzde 10 ve Meksika enerji ithalatına yüzde 25 vergi uygulanacak. Kanada ve Meksika, ABD'nin en büyük ham petrol tedarikçileri arasında yer alıyor.

Çin, Trump'ın gümrük vergisi kararına karşı tedbir alacağını ve Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) başvuracağını duyurdu. Uzmanlar, Trump'ın bu kararının kürese

Brent petrolün varili 75,46 dolardan işlem görüyor (30 Ocak 2025)

Analistler, söz konusu tarifelerin ABD rafinerilerinin ihtiyaç duyduğu ağır ham petrolün maliyetini artırarak üretim kesintilerine yol açabileceğini ifade ediyor. Piyasalar, ayrıca gün içinde yapılacak OPEC+ toplantısını da bekliyor. Bu toplantıda, küresel talep ve arz dengesine dair yeni kararlar alınması bekleniyor. OPEC+ grubunun son toplantısında, gönüllü üretim kesintilerinin 2023 yılının ilk çeyreği sonuna kadar devam etmesine karar verilmişti.

Teknik açıdan Brent petrolün 81,48 dolar seviyesinin direnç, 74,27 dolar seviyesinin ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.