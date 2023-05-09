Brent petrolün varili 76,44 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 76,44 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 76,44 dolar

Dün 77,17 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,01 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,74 azalışla 76,44 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,61 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin piyasalarda yarattığı belirsizlik etkili oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesinin açıkladığı verilere göre, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi nisanda yüzde 4,4'e düşerken, orta vadeli enflasyon beklentisi yüzde 2,9'a, uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 2,6'ya çıktı.

Petrol piyasaları geçen hafta keskin bir şekilde düşerken, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de resesyon korkularının azalması nedeniyle fiyatlar cuma ve pazartesi günleri yükselmişti.

4 Haziran'da OPEC toplantısı yapılacak

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 4 Haziran'da yapacağı bir sonraki toplantısı yakından takip edilecek.

Uzmanlar, petrol fiyatlarının resesyon ve talep endişeleri nedeniyle bir süre daha mevcut seviyelerde seyredeceğini ve OPEC+ grubunun fiyatları varil başına 70 dolar seviyesinin üzerinde tutmaya çalışacağını tahmin ediyor.

Suudi Arabistan ve Rusya'nın başı çektiği OPEC+ grubu, 48. Ortak Bakanlar İzleme Komitesi Toplantısı'nda ekimden bu yana devam eden günlük 2 milyon varillik üretim kesintisine ilaveten, bazı ülkelerin mayıs itibarıyla günlük yaklaşık 1,6 milyon varil seviyesinde gönüllü kesinti yapma kararı aldığını teyit etmişti.

Brent petrolde teknik olarak 76,58 ile 76,85 dolar aralığının direnç, 76,16 ile 76,01 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Öne Çıkanlar
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
Arda Güler'in bonservisini İtalyan basını açıkladı. Fenerbahçe'nin kasası dolacak Spor
Arda Güler'in bonservisini İtalyan basını açıkladı. Fenerbahçe'nin kasası dolacak
Seçim önce bir yer daha üzerindeki tesislerle birlikte satılığa çıkartıldı. Limanın hemen yanında 20 bin metre kare Güncel
Seçim önce bir yer daha üzerindeki tesislerle birlikte satılığa çıkartıldı. Limanın hemen yanında 20 bin metre kare
Kongo'da en az 100 işçi heyelan nedeniyle madende mahsur kaldı Dünya
Kongo'da en az 100 işçi heyelan nedeniyle madende mahsur kaldı
Google’dan müthiş özellik. Telefon yanınızda olmasa da artık yapılabilecek Teknoloji - Otomotiv
Google’dan müthiş özellik. Telefon yanınızda olmasa da artık yapılabilecek
Dünyanın en büyük petrol ihracatçısının kârı yüzde 20 azaldı Dünya
Dünyanın en büyük petrol ihracatçısının kârı yüzde 20 azaldı
Ateşkes ve müzakerelere rağmen Sudan’daki çatışmalar sürüyor Dünya
Ateşkes ve müzakerelere rağmen Sudan’daki çatışmalar sürüyor
Beyin felci nedir? Beyin felci belirtileri nelerdir? Beyin felci tedavi yöntemleri nelerdir? Sağlık
Beyin felci nedir? Beyin felci belirtileri nelerdir? Beyin felci tedavi yöntemleri nelerdir?