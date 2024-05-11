Fatih Terim kızıyla paslaştı. Sosyal medya yıkıldı

Yunan Panathinaikos Takımı’nın teknik direktör Fatih Terim, Amerika’da yaşayan kızı Merve Terim Çetin ile futbol oynadı.
Fatih Terim’in Bodrum Türkbükü’ndeki evinin bahçesindeki görüntülerde ‘İmparator’ formda hali ve paslarıyla büyük beğeni aldı.
Merve Terim Çetin’in, Instagram hesabından paylaştığı görüntülerde tecrübeli teknik adamın kızına “Ayak, el, göğüs” diye taktik vermesi dikkatlerden kaçmadı.
Görüntülerin yaz aylarında çekildiği tahmin ediliyor.
Terim’in Instagram’daki takipçileri görüntülere şöyle yorum yaptı; “Babaların babası 3 ay antremanla 11 oynar”, “Yaşlandı diyenlere inat, form geçici klas kalıcı”, “Maşallah hocama”, “Merve futbolcu olmalıymış”
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