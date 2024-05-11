Kritik derbi öncesi 13 futbolcu tehlikede

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Kritik derbi öncesi 13 futbolcu tehlikede
Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde iki takımdan toplam 13 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Şampiyonun belirlenmesine az bir süre kala sarı kart sınırında bulunan futbolcular dikkat çekiyor.

GALATASARAY'DA 7, FENERBAHÇE'DE 6 FUTBOLCU TEHLİKEDE
Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı öncesi 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu.

Fenerbahçe'de ise Kayserispor maçı öncesi Cengiz Ünder, Edin Dzeko, Rodrigo Becao, Dusan Tadic, Ferdi Kadıoğlu ve Michy Batshuayi kart sınırında bulunan isimler.

Bu futbolcuların oynayacakları maçlarda sarı kart görmeleri durumunda derbide oynayamayacak.

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