Brent petrolün varili 85,05 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 85,05 dolardan işlem görüyor.

KAYNAK: AA
Brent petrolün varili 85,05 dolar

Pazartesi gününü 85,34 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.42 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,33 düşüşle 85,05 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,68 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi düşüşte, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'den gelen olumsuz ekonomik göstergeler etkili oldu.

Çin Gümrük Genel İdaresi'nin yayımladığı verilere göre, Çin'in petrol ithalatı temmuzda bir önceki aya göre yüzde 18,8 azalarak günlük 10,29 milyon varil oldu. Dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi ülkede talebin zayıf seyrettiği algılarını güçlendiren veri, petrol fiyatlarına da olumsuz yansıdı.

Öte yandan, Suudi Arabistan ve Rusya'nın petrol üretim kesintisi kararının ardından artan arz endişeleri ise fiyatların daha fazla düşüşünü kısıtlıyor.

Rusya petrol ihracatını azaltmaya devam edeceğini açıkladı

Suudi Arabistan, temmuzda başladığı, ağustosta uzattığı günlük 1 milyon varil kesinti uygulamasının süresini eylül ayını kapsayacak şekilde uzatmıştı.

Rusya ise petrol ihracatını gönüllü olarak azaltmaya devam edeceğini, bu doğrultuda eylülde petrol arzında günlük 300 bin varillik kesintiye gidileceğini duyurmuştu. Rusya ağustosta da petrol ihracatını günlük 500 bin varil düzeyinde azaltmıştı.

Yatırımcılar, ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin yarın açıklayacağı, ülkenin petrol talep görünümü ve ekonomisinin gidişatına yönelik öngörü sağlayan ticari ham petrol stoklarına odaklandı.

Brent petrolde teknik olarak 85,71 ile 86,14 dolar aralığının direnç, 84,82 ile 84,39 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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