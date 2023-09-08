Brent petrolün varili 89,69 dolar

Suudi Arabistan, temmuz itibarıyla uyguladığı günlük 1 milyon, Rusya da günlük 300 bin varil gönüllü petrol üretimi kesintisini yıl sonuna kadar devam ettireceğini duyurmuş ve duyuru sonrası petrol fiyatları 91 doları geçmişti.

Brent petrol bügün saat 10.20 itibarıyla 89,69 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda ise Batı Teksas türü petrol WTI petrol ise 86,59 dolardan piyasaya sunuldu.

ABD'li yatırım Bankası Goldman Sachs, Suudi Arabistan ve Rusya'nın vanaları kısmasıyla birlikte petrol fiyatlarının uçacağını ve varil fiyatının 107 dolara çıkacağını iddia etti. Bu gelişmeler çerçevesinde benzin ve motorin fiyatlarının uçması bekleniyor.