Brent petrolün varili 94 doların altına geriledi

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.05 itibarıyla 93,45 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 89,64 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, yılın son çeyreğinde küresel arz sıkıntısı yaşanacağı endişesiyle yılın en yüksek seviyesinde seyrediyor. Suudi Arabistan ve Rusya'nın uzun süreli üretim kesintilerinin arz talep dengesindeki açıklığı artıracağı tahmin ediliyor.

Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacak olması sebebiyle küresel piyasalar bu karara kilitlenirken, petrol fiyatlarında az da olsa gerileme yaşandı. WTI petrol 90 doların altına, Brent petrolde 95 doların sınırında dönüp, 94 dolar altına indi.

Küresel arz endişesini destekleyici bir diğer veri dün ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nden (EIA) geldi. EIA, ABD'nin kaya petrolü üretiminin yüksek olduğu bölgelerde üretimin ekimde günde 9,4 milyon varille mayıstan bu yana en düşük seviyesine gerileyeceğini açıkladı.