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Brent petrolün varil fiyatı 78,54 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78,54 dolardan işlem görüyor.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 10:27
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Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78,54 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varil fiyatı 78,54 dolar
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Dün 78,85 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,60 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.55 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,08 azalışla 78,54 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,44 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, küresel petrol talebi görünümüne ilişkin belirsizlik nedeniyle karışık seyrediyor.

Makroekonomik veri gündemi, bankalara yönelik endişelerin azalmasıyla yeniden odağa yerleşti.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de merkez bankası üyeleri beyanatlarında faiz artışına açık kapı bırakırken, bugün ülkede açıklanacak makroekonomik verilerin para piyasalarındaki beklentileri önemli oranda etkilemesi bekleniyor. Veriler öncesi yatırımcıların temkinli tavrı alımları azaltırken fiyatları da aşağı yönlü baskılıyor.

Dünyanın ikinci en büyük petrol tüketicisi Çin'de ise bugün açıklanan verilere göre, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) martta 51,9, hizmet sektörü PMI da 58,2 ile beklentileri aştı. İmalat sanayi PMI önceki aya göre düşüş, hizmet sektörü PMI ise artış gösterdi.

Uzmanlar, ülkede Kovid-19 salgını sonrası ekonomik aktivitede kaydedilen toparlanmanın devam ettiğini, ancak son verilerin, küresel petrol talebindeki iyileşmenin itici gücü olması beklenen Çin'deki talep toparlanmasının öngörülenden daha uzun sürebileceğine işaret ettiğini belirtti.

Arz tarafında ise piyasalarda, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun gelecek dönem üretim politikalarına yönelik 3 Nisan'da gerçekleştireceği toplantı bekleniyor.

OPEC+ ülkeleri Ekim 2022'deki toplantıda, 2023'ün sonuna kadar günlük petrol üretiminde 2 milyon varil kesintiye gitme karar almıştı. Petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından grubun mevcut üretim politikasına devam edeceği değerlendiriliyor.

Brent petrolde teknik olarak 78,85 ile 79,30 dolar aralığının direnç, 78,40 ile 77,95 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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