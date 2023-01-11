11 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Brent petrolün varil fiyatı 79,45 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 79,45 dolardan işlem görüyor.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 10:24
Takip Et

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79,45 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varil fiyatı 79,45 dolar
+
Aa
-

Dün 81,05 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,10 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,81 azalarak 79,45 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,47 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD'nin petrol stoklarında artış öngörüsü ve küresel ekonomik belirsizliğin talep endişelerini artırması etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 14 milyon 865 bin varil artış tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 375 bin varil azalacağı yönündeydi.  

ABD'nin ham petrol stoklarındaki artış öngörüsü, ülkede talebin zayıfladığı algısıyla fiyatlardaki düşüşü destekledi.  ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA), resmi stok verileri ise bugün açıklanacak.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını artıracağı endişeleri de fiyatları baskılamayı sürdürüyor.

Ülkede resesyon ve enflasyon ikilemi varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesinde yatırımcılar temkinli hareket ediyor.

Uzmanlar, enflasyonun beklentilerin altına düşmesi halinde doların aşağı çekileceğini ve zayıf doların petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getirerek talebi artırabileceğini tahmin ediyor.

Öte yandan, Çin'de Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından ülkede nüfusun yoğun olduğu çok sayıda şehir ve eyalette salgın dalgasının, ulaşılması beklenen ilk "tepe noktası"nı geride bıraktığının tahmin edildiği bildirildi.

Çin, Kovid-19 kısıtlamalarının geçen ayın başında aniden kaldırılmasının ardından şimdiye dek tek ülkede görülen en büyük yayılmayla karşı karşıya kalmıştı.

Brent petrolde teknik olarak 79,63 ile 79,83 dolar aralığının direnç, 79,27 ile 79,11 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
1
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
﻿Fatih Portakal'ın kanalında seçmenin kararını Saray'a eski dostu açıkladı
2
﻿Fatih Portakal'ın kanalında seçmenin kararını Saray'a eski dostu açıkladı
﻿Fatih Portakal'ın kanalında seçmenin kararını Saray'a eski dostu açıkladı
﻿Müslüme'nin annesinden şok eden kayınpeder itirafı. Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu
3
﻿Müslüme'nin annesinden şok eden kayınpeder itirafı. Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu
﻿Müslüme'nin annesinden şok eden kayınpeder itirafı. Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
4
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
﻿Erken seçim için tarih verildi. Cumhur İttifakı'ndan seçim açıklaması
5
﻿Erken seçim için tarih verildi. Cumhur İttifakı'ndan seçim açıklaması
﻿Erken seçim için tarih verildi. Cumhur İttifakı'ndan seçim açıklaması
﻿İstiklal Caddesi'ni kana bulayan saldırıda yeni gelişme: Türkiye'ye teslim edildi
6
﻿İstiklal Caddesi'ni kana bulayan saldırıda yeni gelişme: Türkiye'ye teslim edildi
﻿İstiklal Caddesi'ni kana bulayan saldırıda yeni gelişme: Türkiye'ye teslim edildi
﻿Engelli iki çocuğuyla yaşayan 70 yaşındaki anneye elektrik borcu nedeniyle haciz geldi: Sizin hiç vicdanınız yok mu?
7
﻿Engelli iki çocuğuyla yaşayan 70 yaşındaki anneye elektrik borcu nedeniyle haciz geldi: Sizin hiç vicdanınız yok mu?
﻿Engelli iki çocuğuyla yaşayan 70 yaşındaki anneye elektrik borcu nedeniyle haciz geldi: Sizin hiç vicdanınız yok mu?
﻿Denizli'deki orman yangını kontrol altına alındı
﻿Denizli'deki orman yangını kontrol altına alındı
﻿Denizli'deki orman yangını kontrol altına alındı
﻿Tekirdağ’da feci kaza. 79 yaşındaki adam hayatını kaybetti
﻿Tekirdağ’da feci kaza. 79 yaşındaki adam hayatını kaybetti
﻿Tekirdağ’da feci kaza. 79 yaşındaki adam hayatını kaybetti
﻿İzmir Torbalı Personel özel güvenlik 48 işçi alacak
﻿İzmir Torbalı Personel özel güvenlik 48 işçi alacak
﻿İzmir Torbalı Personel özel güvenlik 48 işçi alacak
﻿Bingöl Kiği SYDV geçici personel alacak
﻿Bingöl Kiği SYDV geçici personel alacak
﻿Bingöl Kiği SYDV geçici personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.