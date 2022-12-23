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Brent petrolün varil fiyatı 82,07 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 82,07 dolardan işlem görüyor.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 10:00
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Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82,07dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varil fiyatı 82,07 dolar
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Dünü 81 dolar civarında kapayan Brent petrol güne  varil fiyatı, bugün saat 09.55 itibarıyla kapanışa göre yüzde yüzde 1'lik artışla 82,07 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,20 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 5 milyon 900 bin varil düşüşle 418 milyon 200 bin varile gerilediğini açıklamıştı.  Piyasa beklentisi stokların 167 bin varil azalacağı yönündeydi. Stoklardaki düşüş talebin yüksek seyrettiği algısına yol açarak fiyatları destekledi.

Dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi Çin'de salgın kısıtlamalarının gevşetilmesine rağmen vaka sayılarında son dönemde kaydedilen artış ise fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 82,59 ile 82,71 dolar aralığının direnç, 82,41 ile 82,35 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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