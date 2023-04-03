﻿Brent petrolün varil fiyatı 83,86 dolar

Cuma gününü 79,89 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,97 artışla 83,86 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,30 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi ülkelerin üretim kesintisi kararının ardından artan arz endişeleri etkili oldu.

Dün Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da Enerji Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan haberde, Suudi Arabistan'ın, OPEC+ ülkeleriyle koordinasyon halinde günlük petrol üretimini mayıs ayından yıl sonuna kadar 500 bin varil azaltma kararı aldığı belirtildi.

Gönüllü olarak yapılacak bu kesintinin, Kasım 2022'de alınan kesinti kararına ek olduğu kaydedildi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da dün yaptığı yazılı açıklamada, ABD ve Avrupa'daki bankacılık krizi ve dünyada enerji alanında atılan hatalı adımlar nedeniyle petrol piyasasında yüksek oynaklık ve öngörülemez süreçlerin yaşandığını aktardı.

Rusya'nın önleyici bir adım olarak petrol üretiminde kısıntıya gitme kararı aldığını belirten Novak, "Petrol üretimimizi, şubat üretim hacmimize kıyasla yıl sonuna kadar günlük 500 bin varil düzeyinde azaltacağız." ifadesini kullandı.

Irak 211 bin, Birleşik Arap Emirlikleri 144 bin, Kuveyt 128 bin, Kazakistan 78 bin, Cezayir 48 bin, Umman 40 bin, Gabon ise 8 bin varil kesintiye gideceğini açıkladı.

Bu gelişmelerle OPEC+ ülkeleri, mevcut günlük 2 milyon varillik üretim kesintisine ek olarak mayıs itibarıyla günlük yaklaşık 1,6 milyon varil kesintiye gitmiş olacak.

Piyasalarda bugün OPEC+ grubu Ortak Bakanlar İzleme Komitesi (JMMC) Toplantısı takip edilecek.

OPEC+ ülkeleri Ekim 2022'deki toplantıda, 2023'ün sonuna kadar günlük petrol üretiminde 2 milyon varil kesintiye gitme kararı almıştı.

Brent petrolde teknik olarak 84,70 ile 85,82 dolar aralığının direnç, 83,58 ile 82,46 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.