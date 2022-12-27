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Brent petrolün varil fiyatı 85,17 dolara yükseldi

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda yükselişi sürüyor. Brent petrol düne göre yüzde 0,50 artışla 85 doları aştı.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 10:36
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Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85 doları aştı

Brent petrolün varil fiyatı 85,17 dolara yükseldi
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Noel tatili nedeniyle dün uluslararası piyasalarda işleme kapalı olan Brent petrolün varili, 85,17 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 84,70 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,50 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,79 artarak 85,17 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,22 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Çin'in Kovid-19 kısıtlamalarını gevşetmesiyle talep toparlanması beklentilerini artırması ve ABD'deki kar fırtınalarının enerji üretimini olumsuz etkileyeceğine dair endişeler etkili oldu.

Çin'in Kovid-19 politikasındaki yön değişikliğinin yeni bir işareti olarak "A kategorisi salgın hastalık" tanımıyla salgın kontrol ve önleme uygulamalarına son vereceği bildirildi.

Ulusal Sağlık Komisyonu, ülkeye giriş yapan yolcular için karantina şartlarına 8 Ocak'tan itibaren son vereceğini açıkladı. Böylece, üç yıl önce salgının başlamasından bu yana yürürlükte olan bir kuralın kaldırılacağı açıklanmış oldu.

Öte yandan ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki düşüş de dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getirdi. Bu durum alımların artmasını destekledi ve fiyatların yükselmesine yol açtı.

ABD'de ülke çapında kar fırtınasından ölenlerin sayısı 48'ye yükseldi. Milyonlarca kişi kar fırtınası nedeniyle elektriksiz kaldı. ABD'deki kar fırtınalarından kaynaklanan arz kesintisine ilişkin endişeler petrolde alımları destekledi. Ancak ABD'de havanın bu hafta düzeleceği ve fiyatlardaki yükselişin kısıtlı kalacağı tahmin ediliyor.

ABD'de, 21 Aralık'ta ulusal ve yerel hava raporlama kurumları, "nesilde bir kez görülebilecek" şiddette soğuk ve karlı hava şartları konusunda uyarıda bulunmuştu.

Bu arada Rusya'nın tavan fiyat uygulamalarına karşılık ham petrol arzını düşürebileceğine yönelik haber akışı arz endişelerini artırarak fiyatlarda yukarı yönlü ivmelenmeyi destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 85,37 ile 85,52 dolar aralığının direnç, 85,02 ile 84,82 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

 

 

 

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