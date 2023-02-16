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Brent petrolün varil fiyatı 85,90 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85,90 dolardan işlem görüyor.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 10:25
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Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85,90 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 85,90 dolar
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Dün 85,85 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,38 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.07 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,6 artarak 85,90 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,25 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de talep toparlanmasına yönelik olumlu beklentiler etkili oldu.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), dün yayımlanan aylık petrol piyasası raporunda, bu yıl için küresel petrol talebine yönelik artış tahminini günlük 200 bin varil yukarı yönlü revize etti.

Ajans, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük bazda 1 milyon 960 bin varil artışla 101 milyon 920 bin varile ulaşacağını, tahmini artışa Çin'in yaklaşık 900 bin varillik büyümeyle katkı sağlayacağını vurguladı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü de (OPEC) bu hafta yayımlanan aylık petrol piyasası raporunda, bu yıl küresel petrol talebindeki artış öngörüsünü önceki raporuna göre günlük 100 bin varil artırmış ve bu artışın bir kısmının Çin'den kaynaklanacağını belirtmişti.

Öte yandan, ABD'nin ticari ham petrol ve benzin stoklarındaki artış ülkede talebin zayıf seyrettiği algısına yol açarak fiyatların yukarı yönlü hareketini baskılıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 16 milyon 300 bin varil artarak 471 milyon 400 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 321 bin varil artacağı yönündeydi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 2 milyon 300 bin varil arttı ve toplamda 241 milyon 900 bin varil oldu.

Brent petrolde teknik olarak 86,04 ile 86,19 dolar aralığının direnç, 85,72 ile 85,55 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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