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Brent petrolün varil fiyatı 87,60 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 87,60 dolardan işlem görüyor.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 11:38
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Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 87,60 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varil fiyatı 87,60 dolar
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Cuma günü 87,79 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 87,63 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.18 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,03 azalarak 87,60 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,61 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Çin'de ekonomik toparlanmanın hızı ve ABD'de olası bir resesyona ilişkin belirsizliklerin etkisiyle düştü.

Asya piyasalarında bir hafta sürecek "Ay Yeni Yılı" tatilinin petrol talebini olumsuz etkileyeceği endişeleri ve Kovid-19 vakalarının artmaya devam etmesi fiyatlar üzerindeki baskıyı artırıyor.

Piyasalar, bu hafta ABD'den gelecek büyüme verilerine odaklandı. Geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin verilerin dünyanın en büyük ekonomisinde resesyona dair belirsizliklere ışık tutması bekleniyor. Söz konusu dönemde, faiz oranlarındaki hızlı artışın etkisiyle ekonomik büyümenin bir önceki çeyreğe göre yavaşladığı tahmin ediliyor.

Çin'de, Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılması ve uluslararası seyahate tekrar izin verilmesiyle ekonomide toparlanma bekleniyor. ABD'de muhtemel resesyonun Çin'den gelecek talep artışını bastıracağı endişeleri fiyatlar üzerinde baskı kurmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 87,57 ile 87,73 dolar aralığının direnç, 87,41 ile 87,25 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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