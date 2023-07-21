Brezilya Cumhurbaşkanı Lula: dünya Ukrayna-Rusya savaşından bıkmak üzere

Editör: Özge Ceren Çimen

Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva "Dünya bugün Ukrayna savaşından bıkmak usanmak üzere" dedi.

Brüksel'de düzenlenen AB ve Latin Amerika ülkeleri zirve toplantısında konuşan Brezilya Cumhurbaşkanı Lula da Silva, Rusya aleyhine sert konuşmaktan kaçınırken, Latin Amerika liderlerini Rusya'nın Ukrayna'daki girişimlerini kınamalarını isteyen Şili Cumhurbaşkanı Gabriel Boric'i bu yüzden eleştirdi.

Lula da Silva, Ukrayna savaşının durumuna değinerek "Dünya bugün bu savaştan bıkmak, usanmak üzere. Ülkeler yeter artık diyorlar" şeklinde konuştu.

Brezilya Cumhurbaşkanı ayrıca, uygun bir zamanda Rusya ile Ukrayna arasında barış sağlayabilecek ülkelerin bu amaçla bir grup oluşturmaları gerektiğini vurguladı.