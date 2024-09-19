Brezilya iki yılın ardından faiz artırdı

Brezilya Merkez Bankası 2022 yılından bu yana ilk kez faiz artırımına gitti. Brezilya Merkez Bankası, BCB faizi 25 baz puan artırarak, 10.50'den yüzde 10,75'e çıkardı.

Bloomberg anketine katılan ekonomistler 25 baz puanlık bir artış öngörmüştü. Banka kaynaklarına göre enflasyon beklentileri nedeniyle daha fazla artışın yapılabileceği de açıklamada yer aldı.

Kamu harcamaları, tüketim ve fiyat baskıları desteklenirken, Banka maliyet tahminlerini 2027 yılına kadar yüzde 3 hedefi üzerinde duruyor.

Banka tarafından yapılan açıklamada ayrıca politika yapıcıların ekonomik büyümeyi ve enflasyonu çok sıcak tutan hükümet harcamalarına odaklandığı kaydedildi.