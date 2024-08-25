Brezilya Merkez Bankası Başkanı'nda uyarı

Wyoming Eyaleti'ne bağlı Jackson Hole'de Kansas City Federal Rezervi'nin yıllık ekonomi konferansında konuşan Roberto Campos Neto, pandemi sırasında uygulanan gelir transferi programlarının artık daha büyük ve kalıcı hale geldiğini vurguladı.

Brezilya'da "43 milyon çalışan ve girişimciye kıyasla, 50 milyon kişi hükümetten para kazanıyor" diye ekledi.

Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın hükümetinden doğrudan bahsetmeden, "Doğru strateji üzerinde düşünmemiz ve özellikle gelişmekte olan piyasa ülkelerinde bu hükümet programlarının verimliliğini ve bunun borca ​​ne yaptığını anlamamız gerekiyor" dedi.

Temmuz ayında, Brezilyalı politikacı Selic'in referans faiz oranını üst üste ikinci kez %10,5'te sabit tuttular ancak söylemlerini sertleştirerek "daha fazla dikkatli olma" ve "enflasyon koşullarını belirleyen faktörlerin dikkatli bir şekilde izlenmesi" gerektiğinin altını çizdiler.

Merkez Bankası karar tutanaklarında, Lula'nın solcu hükümetinin yeni mali kurallar kapsamında söz verdiği gibi bu yıl ve gelecek yıl birincil açığını artan harcamalar nedeniyle ortadan kaldıramayacağı yönündeki piyasa endişeleri arasında, son mali gelişmelerin para politikası ve finansal varlıklar üzerindeki etkisini yakından izlediğini belirtti.

Brezilya'da yıllık enflasyon temmuz ayında yüzde 4,5'e ulaşarak, her iki yönde de 1,5 puanlık tolerans aralığına sahip olan yüzde 3'lük resmi hedeften daha da uzaklaştı.