Brezilya ve Küba bozulan diplomatik ilişkilerini yeniden onarma kararı aldı

Brezilya'nın, aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro döneminde Küba ile bozulan diplomatik ilişkilerinin yeniden düzeltileceği bildirildi.

KAYNAK: AA
Brezilya ve Küba bozulan diplomatik ilişkilerini yeniden onarma kararı aldı

Küba'nın başkenti Havana'da düzenlenen "G77+Çin" zirvesinden sonra Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel ile Brezilyalı mevkidaşı Luiz Inacio Lula da Silva, Devrim Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşmede iki lider, 3 anlaşmaya imza attı.

Brezilya Devlet Başkanlığı Planalto Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Küba ile diyabete karşı ortaklaşa ilaç üretimi, aşı geliştirilmesi ve teknoloji alışverişi konularında anlaşmalara imza atıldığı belirtildi.

Açıklamada, Canel ile Lula da Silva arasında "sıcak ve verimli" bir görüşmenin gerçekleştirildiği aktarılarak, iki ülke arasında ortak çıkarların güçlendirilmesi için mevcut fırsatlara işaret edildi.

Canel de Brezilya ile diplomatik ilişiklerde tekrardan yakınlaşmanın önemini vurgulayarak, "Ülkelerimiz arasındaki işbirliğini genişletmemize ve her iki halkın yararına ilişkilerin düzeyini yükseltmeye yönelik karşılıklı irade gösterildi." ifadesini kullandı.

Lula da Silva'nın Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna (BM) katılmak üzere ABD'ye hareketinden hemen önce eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro ile bir görüşme yaptığı bilgisi paylaşıldı.

Brezilya'da 2018'deki seçimleri kazanan Jair Bolsonaro, Küba ile diplomatik ilişkilerin sürdürülmesinin hiçbir anlamı bulunmadığını, sosyalizmle yönetilen bir ülkeyle iş yapılmasının yersiz olduğunu söylemişti.

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