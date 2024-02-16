Brezilya'da 2 mahkum yüksek güvenlikli cezaevinden kaçtı

Kaynak: AA
Brezilya'da 2 mahkum yüksek güvenlikli cezaevinden kaçtı
Brezilya'da suç örgütü bağlantılı 2 mahkumun, "yüksek güvenlikli federal hapishaneden" kaçtığı ifade edildi.

Brezilya’nın Rio Grande do Norte eyaletinde bulunan Mossoro şehrindeki hapishanesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, firar eden mahkumların, Rogerio da Silva Mendonça ve Deibson Cabral Nascimento olduğu açıklandı.

Yapılan açıklamada, Brezilya’da faaliyet gösteren büyük bir suç örgütüyle ilişkili oldukları belirtilen iki firarinin, Acre eyaletinde kaldıkları hapishanede çıkan isyanın ardından Eylül 2023'te Mossoro'ya transfer edildiği bildirildi.

Brezilya Adalet Bakanı Ricardo Lewandowski, düzenlediği basın toplantısında, firarilerin bulunması için 300 güvenlik personelinin görevlendirildiğini duyururken, hapishane müdürünün görevden alındığını belirtti.

Lewandowski firarilerin hapishanede süren tadilattan yararlanarak kaçmış olabileceği üzerinde durulduğunu bildirirken, hapishanelerin kontrol altında bulunduğunu ve endişeye gerek olmadığını söyledi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydeden Lewandowski, polisin, firarilerin hapishane yakınlarındaki ormanlık alanda saklandığını düşündüğünü ifade etti.

Bu olayla, Brezilya'da ilk kez, yüksek güvenlikli 5 federal hapishanenin birinden firar gerçekleşmiş oldu.

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