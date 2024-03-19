Brezilya'da hissedilen sıcaklık rekoru

Kaynak: Odatv
Brezilya'da hissedilen sıcaklık rekoru
Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrinde ülkede en yüksek hissedilen sıcaklık kaydedildi.

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde “hissedilen sıcaklık", 60,1 dereceye yükseldi. Bu sıcaklık, ülkede şu ana kadar en yüksek hissedilen sıcaklık oldu.

Brezilya basınında Rio de Janeiro Uyarı Sistemi'ne dayandırılan haberlere göre, 16 Mart'ta Rio de Janeiro’da hissedilen sıcaklığın 60,1 dereceye çıkmasıyla, tüm zamanların hissedilen en yüksek sıcaklık rekoru kayıtlara geçti.

Şehrin batısında hissedilen 60,1 derece, 18 Kasım 2023'te hissedilen 59,7 santigrat dereceyi aşınca kayıtlara rekor olarak kaydedildi. Uzmanlar, "El Nino" kaynaklı hava olaylarının, ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklık rekorlarını meydana getirebileceği konusunda uyarmıştı.

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