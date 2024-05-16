Brezilya’da ölü sayısı 150’ye yükseldi

Rio Grande do Sul eyaletindeki sürekli yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde can ve mal kaybı artıyor.

Sivil Savunma yetkilileri, eyalette yaşanan sellerde ölenlerin sayısının 150'ye, kayıpların ise 112'ye yükseldiğini açıkladılar. Yaralı sayısı 807'ye çıktı ve sellerden etkilenenlerin sayısı 2 milyonu aştı. Açıklamada ayrıca, 620 binden fazla insanın yerinden edildiği belirtildi.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği vurgulandı ve 80 bin kişinin felaket bölgesinden kurtarıldığı ifade edildi.

Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın felaket bölgesini üçüncü kez ziyaret ederek yeni yardım paketlerini açıklayacağı bilgisi paylaşıldı.

Bunun yanı sıra, Brezilya Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, Rio Grande do Sul eyaletinin Hazineye olan borcunun 3 yıl süreyle ertelenmesine ilişkin kararın oy birliğiyle kabul edildiği duyuruldu.