Brezilya’da ölü sayısı 150’ye yükseldi

Kaynak: AA
Brezilya’da ölü sayısı 150’ye yükseldi
Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısının 150'ye yükseldiği açıklandı.

Rio Grande do Sul eyaletindeki sürekli yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde can ve mal kaybı artıyor.

Sivil Savunma yetkilileri, eyalette yaşanan sellerde ölenlerin sayısının 150'ye, kayıpların ise 112'ye yükseldiğini açıkladılar. Yaralı sayısı 807'ye çıktı ve sellerden etkilenenlerin sayısı 2 milyonu aştı. Açıklamada ayrıca, 620 binden fazla insanın yerinden edildiği belirtildi.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği vurgulandı ve 80 bin kişinin felaket bölgesinden kurtarıldığı ifade edildi.

Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın felaket bölgesini üçüncü kez ziyaret ederek yeni yardım paketlerini açıklayacağı bilgisi paylaşıldı.

Bunun yanı sıra, Brezilya Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, Rio Grande do Sul eyaletinin Hazineye olan borcunun 3 yıl süreyle ertelenmesine ilişkin kararın oy birliğiyle kabul edildiği duyuruldu.

Son Haberler
Aziz Yıldırım’ın gururdan göğsünün kabardığı an Spor
Aziz Yıldırım’ın gururdan göğsünün kabardığı an
Emine Erdoğan Fatima Maada Bio ile görüştü Gündem
Emine Erdoğan Fatima Maada Bio ile görüştü
Türkiye Hollanda maçını şifresiz kanalda Spor
Türkiye Hollanda maçını şifresiz kanalda
Suç örgütü üyesi doktor ve hemşirelerin kan donduran konuşmaları ortaya çıktı Gündem
Suç örgütü üyesi doktor ve hemşirelerin kan donduran konuşmaları ortaya çıktı
Gücü zirve yaptı fiyatı aynı kaldı. Aracı kullanana yarış otomobili hissi yaşatıyor Gündem
Gücü zirve yaptı fiyatı aynı kaldı. Aracı kullanana yarış otomobili hissi yaşatıyor
Afra Saraçoğlu estetikli çıktı Magazin
Afra Saraçoğlu estetikli çıktı
Özel öğrenciler ile kano Yerel Haberler
Özel öğrenciler ile kano