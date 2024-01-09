Brezilya'da otobüs ile kamyon çarpıştı: 25 ölü

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Mehmet Akif Erdem
Brezilya'da otobüs ile kamyon çarpıştı: 25 ölü
Brezilya'da turistleri taşıyan bir otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu 25 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'nın kuzeydoğusunda bulunan Bahia eyaletinde turist taşıyan otobüs ile kamyonun karıştığı a kazada 25 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaza, Sao Jose do Jacuipe kenti yakınlarındaki bir otoyolda meydana geldi. 6 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Otobüsün Bahia'nın kuzey kıyısındaki turistik Guarajuba plajına yaptığı gezinin ardından Jacobina şehrine geri dönerken kaza yaptığı açıklandı.

Jacobina Belediyesi kazadan sonra üç günlük yas ilan etti ve resmi Instagram profilinde, şehrin spor salonunda kurbanlar için toplu bir cenaze töreni düzenleyeceğini duyurdu.

Kaza nedeniyle soruşturma başlatıldığı açıklandı.

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