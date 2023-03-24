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Brezilya’nın suç merkezi favelalara baskın yapıldı. Çok sayıda ölü var

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde uyuşturucu çetesine yönelik operasyonda çıkan çatışmada 13 kişi öldü

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 13:42
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Brezilya'da polis baskınında çok sayıda ölü var

Brezilya’nın suç merkezi favelalara baskın yapıldı. Çok sayıda ölü var
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Yerel medyada yer alan haberlere göre, polis Rio de Janeiro'da "Favela" olarak adlandırılan gecekondu mahallelerinde uyuşturucu kaçakçılığı yapan çeteye yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, polisler ile çete üyesi silahlı kişiler arasında çıkan çatışmada 13 kişi hayatını kaybetti.

Rio polisi, operasyon sırasında ölenlerin hepsinin suçlu olduğunu söyledi. İki zanlının tutuklandığını ve iki kadının da yaralandığını sözlerine ekledi.

Televizyon kanallarındaki haberlerde, bölgede şiddetli çatışma olduğu belirtildi.

O Globo gazetesi, henüz doğrulanamayan bilgilere göre uyuşturucu kaçakçılığı örgütünün başkanının öldürüldüğünü bildirdi.

2021’den bu yana favelalara yapılan polis baskınlarında şimdiye kadar 40ın üzerinde polisin de hayatını kaybettiği belirtildi.

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