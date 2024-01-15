Brezilya’da sel: 11 can kaybı

Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrinde sel meydana geldi. Hafta sonu etkili olan yağışların yol açtığı sel sebebiyle 11 kişi yaşamını yitirdi. İtfaiye ekipleri, aracıyla nehre düşen bir kadını arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Sokak ve caddelerin sular altında kaldığı şehirde metro istasyonlarını, dükkan ve evleri su bastı, ağaçlar devrildi. Bazı bölgelerde ise toprak kaymaları oldu.

Rio de Janeiro Belediye Başkanı Eduardo Paes, şehirde olağanüstü hal ilan edildiğini bildirirken, Brezilya hükümeti bölgeye federal destek gönderilmesine yönelik öneride bulunduğunu aktardı.