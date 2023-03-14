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Brezilya'da şiddetli yağış heyelana yol açtı: 8 ölü

Brezilya'nın Manaus kentinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi. Onlarca evin de toprak altında kaldığı öğrenilirken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 06:26
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Brezilya'da şiddetli yağış heyelana yol açtı: 8 ölü

Brezilya'da şiddetli yağış heyelana yol açtı: 8 ölü
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Amazonas eyaletine bağlı Manaus'un doğusundaki Jorge Teixeira kasabasında, yağışlar toprak kaymasına yol açtı.

Eyalet Valisi Wilson Lima açıklamasında, şu ana kadar 4'ü çocuk 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin ise kayıp olduğunu duyurdu.

ONLARCA EV TOPRAK ALTINDA KALDI

Coğrafyanın zorluğuna dikkati çeken Lima, "Ekipmanla ulaşılması zor bir süreç yürütüyoruz, arama kurtarmaya destek için takviye talep edeceğiz" ifadesini kullandı.

Yerel basındaki haberlerde, onlarca evin toprak altında kaldığı, ölü sayısının artabileceği aktarıldı.

Arama kurtarma çalışmalarına sivil savunma ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra askeri birliklerin de destek verdiği bilgisi paylaşıldı.

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde, 18 Şubat'ta şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 65 kişi ölmüştü. (AA)

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