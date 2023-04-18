Afganistan-Pakistan sınırında heyelan:2 ölü

Afganistan'ın Pakistan sınırında meydana gelen toprak kaymasında 2 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

Afganistan-Pakistan sınırında heyelan:2 ölü

Afganistan'ın Pakistan sınırında bugün gerçekleşen toprak kaymasında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. 8 kişi de yaralandı. Onlarca kamyonun beklediği yolda facianın daha da büyük olabileceği ancak korkulanın olmadığı açıklandı.

Toprak kayması meydana geldiğinde yaklaşık 120 kamyonun, iki ülke arasındaki ana geçiş ve ticaret noktası olan Torkham sınır karakolunu geçmeye hazırlandığı belirtildi. Acil servis yetkilisi yaptığı açıklamada 2 cesede ulaştıklarını 8 yaralının da hastanelere kaldırıldığını açıkladı.

Heyelanın sebebi tam olarak bilinmezken, bölgede yapılan yol genişletme çalışmalarının sebep olabileceği vurgulandı. Gece boyunca yağan yağmurun da etkili olabileceği açıklanırken, yolun trafiğe kapatıldığı belirtildi.

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