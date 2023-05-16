Brezilya'da yabani kuşlarda ilk kuş gribi vakası görüldü

Uzun süredir dünyanın gündeminde olan kuş gribi konusunda Brezilya'dan ilk vaka görüldüğü bilgisi geldi.

Brezilya'da yabani kuşlarda ilk kuş gribi vakası görüldü

Editör: Oğuz Ok

Tarım Bakanlığı'nın bugün yaptığı duyuruya göre, dünyanın en büyük tavuk ihracatçısı olan Brezilya'daki vahşi deniz kuşlarında üç yüksek derecede patojenik kuş gribi vakası tespit edildi.

Tarım Bakanı Carlos Favaro, resmi sosyal medya hesaplarında yayınladığı bir videoda, "Pazara, özellikle kümes hayvanı eti endüstrisine, bunlar yabani kuşlar olduğu için ticaret kısıtlaması riskinin olmadığını söylemek istiyorum" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, laboratuvar testleri yüksek derecede patojenik kuş gribinin (HPAI) H5N1 alt tipi olduğunu doğruladı. Bakanlığın açıklamasına göre bunların Brezilya'da kaydedilen ilk HPAI vakaları olduğu açıklandı.

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