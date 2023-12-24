Brezilya'daki Amazon ormanlarına otoyol tehdidi

Brezilyalı milletvekilleri, Amazon yağmur ormanlarının ortasından geçen bir otoyolun yapılması yönünde bir yasa tasarısını kabul etti.

Brezilya Kongresi'nin alt meclisi Salı günü geç saatlerde çevre ruhsatlarını gevşeten tedbiri onaylama yönünde oy kullandı.

Bilim insanları ise inşa edilecek otoyolun dünyanın en büyük tropik yağmur ormanının geleceğini tehdit edeceğini belirtti.

Tasarı, ABD ve Avrupalı ​​müttefikler tarafından desteklenen 1,3 milyar dolarlık (1,18 milyar avro) Amazon Fonu gibi Brezilya'ya bağışlanan koruma fonlarının otoyol projesini finanse etmek için kullanılmasına izin veriyor.

Otoyol ilk olarak 1970'lerde Amazon'da yerleşim yaratmaya çalışan askeri bir hükümet tarafından inşa edildi, ancak kısa sürede terk edildi.

1980'lerin sonlarına gelindiğinde, Rondonia eyaletindeki Porto Velho'dan Amazonas eyaletindeki Manaus'a kadar uzanan yaklaşık 900 kilometrelik otoyolun büyük kısmı parçalanarak tekerlek izleriyle dolu bir toprak yola dönüştü.

Amazon araştırmacıları, yeniden asfaltlanan yolun, yol eksikliği nedeniyle Brezilya'nın en iyi korunmuş yağmur ormanı eyaletinin çoğuna ev sahipliği yapan Amazonas eyaletinde bir ormansızlaşma patlamasını tetikleyeceğini söylüyor.

Amazon'daki her büyük otoyol projesi, arazi gaspında ve yasadışı ormansızlaştırmada artışa neden oldu. Araştırmacılar, BR-319'un ağaç kesimi için yağmur ormanlarını dönüşü olmayan bir noktaya itebilecek yeni bir sınır açacağını söylüyor.